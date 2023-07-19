9 Mall Terbesar di Daerah Cikarang

JAKARTA - Daftar 9 mal terbesar di daerah Cikarang. Untuk diketahui, Cikarang merupakan salah satu wilayah yang telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam sektor industri dan juga properti.

Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di kota ini, kebutuhan akan gaya hidup juga akan semakin besar, baik untuk keperluan sehari-hari, liburan dan rekreasi, dll.

Salah satu pertumbuhan yang sedang dikembangkan di Cikarang adalah mendirikan pusat perbelanjaan atau mall. Mulai dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Melihat dari perspektif tersebut, pihak pemerintah dan perusahaan swasta bekerja sama mengembangkan pusat perbelanjaan tersebut.

Berikut ini, dikutip dari berbagai sumber ini deretan daftar mall terbesar di Cikarang.

1. Chadstone Mall

Salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di Jalan Cikarang Cibarusah, dekat pintu keluar tol Cikarang barat. Menghadirkan mall sebagai destinasi baru wisata belanja bagi masyarakat sekitar.

Chadstone mall yang merupakan hasil pembangunan dari Pollux properties letak lokasinya ini sangat strategis yaitu berada ditengah dua blok Lippo Cikarang dan Jababeka dengan menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti bioskop cinema XXI dan lain-lain.