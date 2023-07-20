IHSG Naik ke 6.845, 197 Saham Melesat pada Pembukaan Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,22% ke level 6.845,12.

Di awal perdagangan, Kamis (20/7/2023), indeks komposit mampu bertahan positif 0,05% di 6.833,93. Sebanyak 197 saham menguat, 101 melemah, dan 263 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp430,06 miliar, dari net-volume 452,14 juta saham yang diperdagangkan.

Beberapa indeks pendukung bergerak variatif seperti LQ45 koreksi 0,01% di 958,31, indeks JII menguat 0,09% di 549,86, indeks IDX30 menanjak 0,06% di 497,86, dan indeks MNC36 tumbuh 0,06% di 364,02.

Sebagian besar sektoral tampak di zona hijau antara lain industri 0,18%, teknologi 0,01%, konsumer-siklikal 0,15%, keuangan 0,28%, energi 0,78%, properti 0,38%, transportasi 0,33%, infrastruktur 0,09%, dan bahan baku 0,64%. Sedangkan yang melemah hanya kesehatan 0,05% dan konsumer nonsiklikal 0,32%.