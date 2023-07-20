Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik ke 6.845, 197 Saham Melesat pada Pembukaan Perdagangan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |09:29 WIB
IHSG Naik ke 6.845, 197 Saham Melesat pada Pembukaan Perdagangan
IHSG Dibuka Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada awal perdagangan hari ini. IHSG naik 0,22% ke level 6.845,12.

Di awal perdagangan, Kamis (20/7/2023), indeks komposit mampu bertahan positif 0,05% di 6.833,93. Sebanyak 197 saham menguat, 101 melemah, dan 263 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp430,06 miliar, dari net-volume 452,14 juta saham yang diperdagangkan.

Beberapa indeks pendukung bergerak variatif seperti LQ45 koreksi 0,01% di 958,31, indeks JII menguat 0,09% di 549,86, indeks IDX30 menanjak 0,06% di 497,86, dan indeks MNC36 tumbuh 0,06% di 364,02.

Sebagian besar sektoral tampak di zona hijau antara lain industri 0,18%, teknologi 0,01%, konsumer-siklikal 0,15%, keuangan 0,28%, energi 0,78%, properti 0,38%, transportasi 0,33%, infrastruktur 0,09%, dan bahan baku 0,64%. Sedangkan yang melemah hanya kesehatan 0,05% dan konsumer nonsiklikal 0,32%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/278/2855588/ihsg-hari-ini-ditutup-zona-merah-melemah-0-65-ke-6-886-xDzN08pDT8.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Zona Merah, Melemah 0,65% ke 6.886
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/278/2854993/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-0-34-ke-6-923-di-akhir-juli-I0or67HQeM.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat 0,34% ke 6.923 di Akhir Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/278/2854553/apa-kabar-ihsg-di-agustus-2023-bisa-tembus-level-7-000-yWbf4Q7vWO.JPG
Apa Kabar IHSG di Agustus 2023, Bisa Tembus Level 7.000?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/30/278/2854479/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-z7dowhqnFZ.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853736/ihsg-berpotensi-tembus-level-7-100-di-awal-agustus-2023-berikut-analisanya-lhcKE7bKVA.jfif
IHSG Berpotensi Tembus Level 7.100 di Awal Agustus 2023, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/278/2853483/ihsg-dibuka-melemah-tipis-gagal-tembus-level-7-000-MbCTY5x8pZ.JPG
IHSG Dibuka Melemah Tipis, Gagal Tembus Level 7.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement