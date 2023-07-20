Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Multi Garam Utama Tawarkan Harga Rp100-Rp105 per Saham

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |10:53 WIB
IPO, Multi Garam Utama Tawarkan Harga Rp100-Rp105 per Saham
IPO Multi Garam Utama (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Multi Garam Utama Tbk melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Agustus 2023. Dalam gelaran IPO, perseroan menawarkan sebanyak 570 juta saham atau 14,44% dari modal ditempatkan dan disetor.

Melansir prospektus, Kamis (20/7/2023), perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100 - Rp105 per saham. Dengan harga tersebut, perusahaan mengincar dana segar sebesar Rp59,85 miliar.

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 285 juta Waran Seri I atau sebanyak 8,44% dari total saham yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp200. Adapun, Waran Seri I yang diterbitkan akan berlaku mulai tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024.

Adapun, perseroan akan menggunakan sebesar 22,76% dana hasil IPO untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN) yang selanjutnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional. Serta, sebagai belanja modal berupa pembelian alat-alat yang menunjang kegiatan usaha FMN seperti kamera, laptop/PC, lighting, LED screen dan audio dan juga pembuatan studio dan pembelian furnitur studio.

Kemudian, sekitar 19,00% dana hasil IPO akan digunakan untuk pembayaran jasa kontraktor dengan rincian, renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan dan juga pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya.

“Renovasi dan pembelian tersebut akan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah dilakukannya pencatatan saham pada BEI,” demikian dikutip dari prospektus.

Sekitar 17,50% dana akan digunakan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS) yang merupakan perusahaan di bidang pengembangan media sosial, pemasaran digital untuk merek sepatu dan produk lifestyle, produksi konten kreatif dan offline campaign.

Halaman:
1 2
