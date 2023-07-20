Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023

JAKARTA - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) meraup laba tahun berjalan Rp78,91 miliar atau naik 69,37% pada kuartal II-2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp45,41 miliar.

Dilansir Harian Neraca, naiknya laba IPCC berbanding lurus dengan naiknya pendapatan perseroan. Emiten logistik tersebut membukukan pendapatan operasi Rp366,96 miliar sepanjang kuartal II/2023, atau naik 21,37% yoy dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp302,33 miliar.

Kontribusi pendapatan IPCC ditopang oleh pelayanan jasa terminal dan jasa barang di pelabuhan sebesar Rp386,38 miliar. Selebihnya, pelayanan jasa rupa-rupa, bisnis fasilitas dan utilitas berkontribusi sebesar Rp10,57 miliar.

Adapun berdasarkan segmen geografis, wilayah pelabuhan Tanjung Priok menyerap porsi mendapatan terbanyak untuk IPCC mencapai Rp341,53 miliar.

Selanjutnya Belawan, Sumatera Utara Rp11,65 miliar, Makasar, Sulawesi Selatan sebesar Rp7,22 miliar dan Pontianak, Kalimantan barat sebesar Rp6,53 miliar.