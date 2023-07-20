Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:10 WIB
Indonesia Kendaraan Terminal (IPCC) Raup Laba Rp78,9 Miliar di Kuartal II-2023
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) meraup laba tahun berjalan Rp78,91 miliar atau naik 69,37% pada kuartal II-2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp45,41 miliar.

Dilansir Harian Neraca, naiknya laba IPCC berbanding lurus dengan naiknya pendapatan perseroan. Emiten logistik tersebut membukukan pendapatan operasi Rp366,96 miliar sepanjang kuartal II/2023, atau naik 21,37% yoy dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp302,33 miliar.

 BACA JUGA:

Kontribusi pendapatan IPCC ditopang oleh pelayanan jasa terminal dan jasa barang di pelabuhan sebesar Rp386,38 miliar. Selebihnya, pelayanan jasa rupa-rupa, bisnis fasilitas dan utilitas berkontribusi sebesar Rp10,57 miliar.

Adapun berdasarkan segmen geografis, wilayah pelabuhan Tanjung Priok menyerap porsi mendapatan terbanyak untuk IPCC mencapai Rp341,53 miliar.

 BACA JUGA:

Selanjutnya Belawan, Sumatera Utara Rp11,65 miliar, Makasar, Sulawesi Selatan sebesar Rp7,22 miliar dan Pontianak, Kalimantan barat sebesar Rp6,53 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180480/ihsg_sesi_i-N21X_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 8.173
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180437/ihsg_dibuka_menguat-ScAd_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Naik ke 8.202
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180311/ihsg_ditutup_menguat-p97d_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Naik ke Level 8.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180241/ihsg_sesi_i-4Jm6_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat di Level 8.172
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180201/ihsg_dibuka_menguat-tfy5_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 8.176
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/278/3179857/ihsg_ditutup_menguat-OaXu_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke 8.092
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement