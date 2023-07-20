Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Menguat 0,39% ke 6.857

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:21 WIB
IHSG Sesi I Menguat 0,39% ke 6.857
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama menguat 0,39% atau 26,94 poin ke level 6.857, Kamis (20/7/2023).

Indeks dibuka di level 6.830 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.873.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,66 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 742.027 kali. Adapun, sebanyak 279 saham harganya menguat, 208 saham harganya turun dan 234 saham lainnya stagnan.

Mayoritas sektor berada di zona hijau dengan sektor energi naik 1,06%, sektor properti naik 0,92%, sektor bahan baku naik 0,89%, sektor keuangan naik 0,68%, sektor infrastruktur naik 0,37%, sektor siklikal naik 0,10% dan sektor transportasi naik 0,09%.

Sementara itu, empat sektor lainnya berada di zona merah dengan sektor kesehatan terkoreksi 1,08%, sektor teknologi turun 0,51%, serta sektor industri dan non siklikal kompak melemah 0,16%.

Di sisi lain, indeks LQ45 naik 0,41% ke level 962, indeks IDX30 naik 0,47% ke level 500, indeks MNC36 naik 0,65% ke level 366, serta indeks JII naik 0,13% ke level 550.

Telusuri berita finance lainnya
