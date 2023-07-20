Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Waskita Beton Precast (WSBP) Kantongi Kontrak Baru Rp975 Miliar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:31 WIB
Waskita Beton Precast (WSBP) Kantongi Kontrak Baru Rp975 Miliar
Ilustrasi uang. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) mencatatkan perolehan nilai kontrak baru (NKB) sebesar Rp975 miliar hingga semester I-2023.

Jumlah ini naik 46% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Vice President of Corporate Secretary, Fandy Dewanto mengatakan, pihaknya menargetkan nilai kontrak baru sepanjang 2023 senilai Rp3,8 triliun.

“Kami terus berupaya sehingga dapat mencapai target nilai kontrak baru hingga akhir tahun 2023 sebesar Rp3,8 triliun,” ungkap Fandy melalui keterangan pers, Kamis (20/7/2023).

Adapun perolehan kontrak baru saat ini didominasi kontrak dari non Waskita Grup, yang merupakan gabungan dari pemerintah, BUMN, dan swasta sebesar 64%.

Nilai kontrak non Waskita Group itu terdiri dari proyek bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3, proyek area Gasing Kec, Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, Tol IKN Segmen SP. Tempadung - Jembatan Pulau Balang, dan pembangunan Fly Over Sekip Ujung Palembang.

