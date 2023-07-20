Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.864

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:19 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.864
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 33,98 poin atau 0,50% ke level 6.864,18 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Kamis (20/7/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 294 saham menguat, 223 saham melemah dan 231 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,0 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,33% ke 961,535, indeks JII menguat 0,02% ke 549,443, indeks IDX30 menguat 0,41% ke 499,594 dan indeks MNC36 menguat 0,75% ke 366,531.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 1,56%, bahan baku 0,72%, industri 0,1%, siklikal 0,25%, keuangan 0,85%, properti 1,53%, infrastruktur 0,39%, transportasi 0,36%. Sedangkan yang melemah ada sektor non siklikal 0,28%, kesehatan 0,52%, dan teknologi 0,97%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS) naik 14,37% di Rp183, PT Carsurin Tbk (CRSN) naik 13,13% di Rp112 dan PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) menguat 10,88% di Rp1580.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
