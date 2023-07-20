Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Pertambangan Merdeka Copper (MDKA) Terbitkan Obligasi Rp2,55 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:42 WIB
Emiten Pertambangan Merdeka Copper (MDKA) Terbitkan Obligasi Rp2,55 Triliun
MDKA terbitkan obligasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Emiten pertambangan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) bakal menerbitkan surat utang berkelanjutan sebesar Rp2,55 triliun. Penerbitan obligasi ini menjadi bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi IV Merdeka Copper Gold dengan total target dana sebesar Rp15 triliun.

Adapun, surat utang ini akan ditawarkan ke publik mulai 31 Juli hingga 1 Agustus 2023. Di mana, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan jatuh pada 7 Agustus 2023.

Obligasi ini akan ditawarkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang terdiri dari Seri A dengan jumlah pokok Rp1,08 triliun dan jangka waktu 376 hari sejak tanggal emisi. Serta, Seri B dengan jumlah pokok Rp1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap 8% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Halaman:
1 2
