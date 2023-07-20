Advertisement
HOT ISSUE

BI Catat Penyaluran Kredit Baru Moncer di Triwulan II-2023

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:07 WIB
BI Catat Penyaluran Kredit Baru Moncer di Triwulan II-2023
BI catat penyaluran kredit membaik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru moncer di triwulan II 2023. Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru pada triwulan II 2023 meningkat.

"Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 94,0%," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Pertumbuhan kredit baru tersebut terjadi pada hampir seluruh jenis kredit, kecuali Kredit Investasi yang sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya.

"Pada triwulan III 2023, penyaluran kredit baru diprakirakan tetap terjaga tumbuh positif, terindikasi dari SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 86,3%," ungkap Erwin.

Standar penyaluran kredit pada triwulan III 2023 diprakirakan sedikit lebih ketat dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini terindikasi dari Indeks Lending Standard (ILS) positif sebesar 0,1%.

Halaman:
1 2
