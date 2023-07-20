Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pamer Kemeja Putih Buatan Anak SMK Jambi, Jokowi: Baru Jadi Langsung Saya Pakai

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:08 WIB
Presiden Jokowi. (Foto: Antara)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang ke Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Kamis (20/7/2023).

Dalam kunjungan kerjanya itu, dia memamerkan kemeja yang dipakainya merupakan hasil produksi salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Jambi.

"Supaya tahu saja, baju yang saya pakai ini adalah produksi SMK 4 Jambi. Saya pesan 2 bulan yang lalu, baru jadi langsung saya pakai, bagus," katanya seperti dilansir Antara siang ini.

Menurut dia, hasil produksi tangan-tangan pelajar SMK juga layak dan mampu bersaing di dunia industri asal seluruh sektor-sektor yang mendukung siswa dalam proses belajar mengajar memadai.

"Nanti mungkin di sini (SMKN 2 Bengkulu Tengah) bisa saja membuat mobil, bisa membuat sepeda motor, kalau memang anak SMK kita arahkan agar skill-nya, keterampilannya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri maupun nanti wirausaha," bebernya.

Halaman:
1 2
