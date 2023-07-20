Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Proyek Migas RI Siap Produksi pada 2025-2027

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:26 WIB
3 Proyek Migas RI Siap Produksi pada 2025-2027
3 Wilayah Kerja Migas yang Bakal Onstream. (Foto: okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan ada tiga proyek hulu migas yang menjadi prioritas. Adapun ketiga proyek tersebut di antaranya, Mako, Hidayah dan Asap Kido Merah.

Deputi Eksploitas SKK Migas Wahju Wibowo menerangkan, wilayah kerja Mako diprediksi memiliki cadangan gas bumi hingga 120 Million Standard Cubic Feet per Day (MMscfd). Proyek yang dikerjakan Natuna Exploration Ltd akan onstream pada kuartal IV-2025.

“Saat ini kita targetkan FEED (Front end Engineering Design) selesai tahun ini," ujarnya, Kamis (20/7/2023).

Kemudian proyek migas Hidayah yang dikelola Petronas Carigali Madura II Ltd. Wilayah kerja ini memberikan 25.275 Boil Oil per Day (Bopd). dan onstream pada kuartal I-2027.

“Saat ini juga masih FEED pekerjaannya, FEED itu sudah masuk eksekusi, POD-nya sudah selesai, tinggal fase eksekusi hanya masih FEED," katanya.

Terakhir adalah proyek migas Asap Kido Merah. Proyek yang digarap Genting Oil Kasuri Pte. Ltd dapat memberikan 330 MMSCFD. Proyek ini onstream pada kuartal IV-2025.

“Untuk Asap Kido Merah juga sama. Dari semua itu diharapkan nanti akan onstream, untuk Mako dan AKM akan onstream di 2025 akhir dan untuk Hidayah yang kontribut minyak nya cukup besar 25.000 itu di 2027 awal," ujarnya.

Sementara itu, proyek migas Jambaran Tiung Biru (JTB) sudah produksi atau onstream saat ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
