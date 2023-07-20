Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harganya Makin Mahal, Kini Jepang Bikin Pupuk dari Kotoran Manusia! Bikin Subur Tanaman

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:41 WIB
Harganya Makin Mahal, Kini Jepang Bikin Pupuk dari Kotoran Manusia! Bikin Subur Tanaman
Harga pupuk mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Harga pupuk yang semakin mahal membuat Jepang memutar otak. Bahkan Jepang menjadikan kotoran manusia sebagai bahan pembuat pupuk.

Murah, ramah lingkungan, dan sudah menjadi tradisi berabad-abad. Itulah alasan Jepang memanfaatkan “shimogoe”, alias “pupuk dari kotoran manusia”, setelah perang Rusia-Ukraina membuat harga pupuk kimia melambung.

Kenichi Ryose, manajer pabrik di Pusat Biomassa Miura, mengatakan bahwa mereka memproduksi 500 ton pupuk kotoran manusia setiap tahunnya.

"Pupuk ini seharga 100 yen per kantong, harganya sangat terjangkau. Saya dengar pupuk ini sangat bagus untuk menyuburkan sayuran berdaun. Saya ingin lebih banyak petani menggunakannya," kata Kenichi dilansir dari VOA, Kamis (20/7/2023).

Pemanfaatan feses manusia untuk menyuburkan tanaman pernah menjadi praktek yang lazim di Jepang, layaknya di berbagai belahan dunia lainnya. Namun, popularitas pupuk itu sempat menurun sejak ditemukannya sistem dan pabrik pengolahan limbah, serta pupuk kimia.

Sekitar satu dekade yang lalu, berbagai pabrik pengolahan limbah di Jepang tertarik untuk membangkitkan kembali upaya mengurangi pembuangan residu limbah cair, sebuah proses yang mahal dan berpotensi merusak lingkungan. Antusiasme mereka sempat memudar, sampai akhirnya Rusia menginvasi Ukraina, yang mengakibatkan harga pupuk kimia meroket.

Halaman:
1 2
