HOME FINANCE HOT ISSUE

Lion Air Siapkan 63 Penerbangan Umrah dari 13 Kota

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:43 WIB
Lion Air Siapkan 63 Penerbangan Umrah dari 13 Kota
Lion Air Siapkan Layanan Penerbangan Umrah. (Foto: Okezone.com/Lion Air)
A
A
A

JAKARTA - Lion Air meningkatkan pelayanan penerbangan bagi Jemaah Umrah dan Haji. Maskapai penerbangan tersebut pun melakukan kerjasama dengan Saudi Tourism Authority.

Dari kerjasama ini, tiket yang ditawarkan untuk jamaah Umrah mulai dari Rp15,3 juta.

Country Manager Southeast Asia dari Saudi Tourism Authority, Shazlin Ahmad mengatakan, untuk ke depannya Indonesia akan dipersiapkan 63 penerbangan per minggunya untuk menuju Arab Saudi dari 13 kota di Indonesia.

Dia menambahkan, kerjasama dengan Lion Air Group sebagai bentuk kolaborasi dengan berbagai pihak demi terciptanya pengalaman pelayanan perjalanan Umrah yang luar biasa bagi Jemaah Indonesia.

“Dalam kesempatan ini kami mengajak semua pihak yang hadir untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan perjalanan Umrah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi setiap jemaah dan wisatawan yang memilih untuk melakukan perjalanan bersama Lion Air,” ujar Shazlin Ahmad

Halaman:
1 2
