Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dituding Jadi Sumber Covid-19, AS Stop Pendanaan Laboratorium di Wuhan China

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:45 WIB
Dituding Jadi Sumber Covid-19, AS Stop Pendanaan Laboratorium di Wuhan China
AS stop pendanaan ke Laboratoriun Wuhan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan untuk Institut Virologi di Wuhan. Penghentian pendanaan karena Laboratoriun tersebut dituding sebagai sumber virus covid-19.

Melansir VOA, Kamis (20/7/2023), laboratorium penelitian di China tersebut merupakan pusat perdebatan tentang asal usul virus corona yang menewaskan hampir tujuh juta orang di seluruh dunia.

Laboratorium itu sudah tidak menerima pendanaan dari AS sejak 2020, tetapi selama berbulan-bulan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat AS telah mengkaji operasinya pada laboratorium itu, dan menyimpulkan bahwa institut tersebut “tidak mematuhi regulasi federal dan saat ini lepas dari tanggung jawab.”

Penghentian pendanaan tersebut dipicu oleh “kegagalan laboratorium itu untuk menyediakan dokumentasi tentang penelitiannya yang diminta oleh [National Institute of Health (NIH)], terkait dengan kekhawatiran bahwa [laboratorium] itu telah melanggar protokol keselamatan biologis yang diterapkan NIH.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/320/3110925/ariawan-PU4b_large.jpg
Kenaikan Tarif Impor China hingga Kanada Picu Perang Dagang Jilid II
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105690/kebakaran-OH6s_large.jpg
5 Fakta Kebakaran Los Angeles, Kerugian Rp2.400 Triliun hingga Rumah yang Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/320/3103661/amerika_serikat-4VWi_large.jpg
Kerugian Kebakaran Los Angeles Tembus Rp2.415 Triliun, Bola Api Terbang di Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/320/3099385/amerika-berpotensi-gagal-bayar-utang-januari-2025-QffLPv8fRq.jpg
Amerika Berpotensi Gagal Bayar Utang Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082945/prabowo-akan-temui-donald-trump-di-as-ini-bocoran-menteri-rosan-qMVdZ2iBtW.jpg
Prabowo Akan Temui Donald Trump di AS, Ini Bocoran Menteri Rosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/320/3082864/trump-ungguli-kamala-harris-di-pilpres-as-dolar-as-tekan-rupiah-ke-rp15-832-XwFIm5xBPD.png
Dolar Perkasa Setelah Donald Trump Menangi Pilpres AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement