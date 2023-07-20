Ancaman El Nino Hantui RI, Stok Beras Bulog Bagaimana?

JAKARTA - Perum Bulog menguasai 750 ribu ton beras cadangan pangan pemerintah yang tersebar di seluruh gudang Indonesia dan dijamin cukup untuk mengantisipasi dampak dari El Nino.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, stok beras yang dikuasai Bulog saat ini ada sebanyak 750 ribu ton disamping itu juga hingga hari ini Bulog sudah menyerap lebih dari 700 ribu ton beras petani dalam negeri dan akan terus menyerap selama produksi masih ada dan sesuai ketentuan,” kata Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita di Jakarta seperti dilansir Antara, Kamis (20/7/2023).

Febby menuturkan kerawanan pangan yang mungkin terjadi, dapat berpengaruh pada gejolak harga di tingkat konsumen.

Kendati demikian, Bulog telah melakukan upaya mitigasi dengan menyerap sebanyak-banyaknya beras guna memastikan pasokan beras nasional dalam jumlah aman.

"Bulog juga terus menjamin kebutuhan pangan khususnya beras akan terus tersedia, terutama dalam kondisi rawan seperti saat ini,” ucapnya.