HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Besaran Gaji Budi Arie Sebulan sebagai Menkominfo yang Baru

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:37 WIB
Ternyata Segini Besaran Gaji Budi Arie Sebulan sebagai Menkominfo yang Baru
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Ternyata segini besaran gaji Budi Arie sebulan sebagai Menkominfo yang baru menarik diulas. Seperti diketahui, Menkominfo dan sejumlah wakil menteri lainnya dilantik oleh Presiden Jokowi pada Senin, (17/7/2023) di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Menkominfo kepada Budie Arie Setiadi. Diketahui sebelumnya Budi Arie menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Ternyata segini besaran gaji Budi Arie sebulan sebagai Memkominfo yang baru berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, gaji menteri ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Untuk tunjangan dan fasilitas lain, mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, pejabat setingkat menteri memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan.

