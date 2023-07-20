Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kacau! 1.859 Rekening Bank Dipakai untuk Judi Online

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:47 WIB
Kacau! 1.859 Rekening Bank Dipakai untuk Judi <i>Online</i>
Ilustrasi Rekening Bank (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima aduan 1.859 aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online.

Laporan aduan pemanfaatan rekening perbankan untuk kegiatan perjudian online ini diterima sepanjang bulan Januari hingga 17 Juli 2023.

Kementerian Kominfo menerima aduan penyalahgunaan rekening akun perbankan untuk kepentingan pelanggaran hukum termasuk diantaranya konten perjudian melalui platform cekrekening.id.

"Jumlah tersebut merupakan bagian dari aduan yang kementerian Kominfo terima tahun 2023 yaitu sebanyak 1.914 aduan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kepada wartawan di kantor Kominfo, Kamis (20/7/2023).

Sementara itu, pihaknya telah melakukan pemutusan akses atau takedown terhadap 846.047 konten perjudian online sepanjang tahun 2018 hingga 19 Juli 2023.

Bahkan dalam seminggu terakhir sejak 13-19 Juli 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158387/bank-cb72_large.jpg
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement