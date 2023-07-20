Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap-Siap! 300.000 Ton Beras Impor Masuk RI

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:54 WIB
Siap-Siap! 300.000 Ton Beras Impor Masuk RI
Beras. (Foto: MPI)
JAKARTA - Perum Bulog berencana mengimpor 300.000 ton beras, menyusul adanya potensi bahaya El Nino yang membuat kelangkaan pasokan pangan di dalam negeri.

Direktur Bisnis Bulog, Febby Novita mengatakan, impor 300.000 ton beras merupakan penugasan dari pemerintah. Pihaknya pun sudah merealisasikan 500.000 ton beras sejak awal 2023. Sementara, 300.000 ton lainnya segera didatangkan.

"Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi. Sampai dengan saat ini sudah merealisasikan penugasan impor untuk tahun 2023 sebanyak 500.000 ton untuk tahap pertama dan saat ini sedang jalan tahap kedua sebanyak 300.000 ton," ujar Febby, Kamis (20/7/2023).

Adapun pasokan beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini mencapai 750.000 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat beberapa bulan ke depan.

Disamping itu, BUMN Pangan ini juga sudah menyerap lebih dari 700.000 ton beras petani. Dan dipastikan penyerapan akan terus dilakukan selama produksi masih ada.

