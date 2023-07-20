Cerita Menkominfo Budi Pernah Terima Pesan WA Diajak Main Judi Online, yang Ada Foto Ceweknya

JAKARTA - Cerita Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pernah mendapatkan pesan WhatsApp (WA) atau SMS ajakan main judi online.

Bahkan, ajakan main judi online melalui WA ini menggunakan foto seorang perempuan.

"Saya termasuk korban juga jadi handphone saya 'ayo daftar judi online' kalian pernah dapatkan? Kalau saya sering dan sudah itu pakai foto cewek lagi. Biasanya gitu promosinya ada situs main bola dari SMS, WA gitu," ujar Budi kepada wartawan di kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

Geram dengan SMS dan WA blast terkait judi online, Menkominfo akan melakukan koordinasi dengan operator seluler untuk mencegah hal tersebut.

"Nanti kita akan koordinasikan dengan operator seluler, bagaimana mereka punya sistem ada mekanisme supaya WA blast dan SMS tidak digunakan untuk hal-hal perjudian itu," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Pangerapan mengatakan SMS dan WhatsApp blast judi online merupakan modus baru.