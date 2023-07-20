Dampak Judi Online, dari Bangun Tidur Sampai Nongkrong Cuma Main Slot

JAKARTA - Judi online harus segera diberantas, sebab dampak negatifnya sangat mengerikan. Bahkan ada masyarakat yang dari bangun tidur sampai beraktivitas menyempatkan untuk selalu main slot, salah satu judi online.

Salah satu pemain judi online, Dion, bukan nama aslinya mengakui bahwa menggadaikan surat BPKP mobilnya agar mendapat pinjaman untuk main judi online. Sebanyak 40% uang gadai itu dipakai untuk trading saham, sisanya judi slot.

Berkali-kali bertaruh tapi tetap kalah.

"Waktu itu saya bayar utang dari gadai BPKP sudah susah, akhirnya saya putuskan jual mobil buat lunasin pinjaman," ujarnya, dikutip dari BBC Indonesia, Kamis (20/7/2023).

Sejak itu, dirinya berhenti bermain judi online. Selain karena tak lagi punya uang, ia sadar judi hanya membuang-buang hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun bekerja.

Dion mengaku sedikit beruntung karena tak terjerat pinjaman online atau berbuat nekat lainnya hanya untuk bermain judi online.

"Saya main judi, tapi saya nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau utang ke orang lain. Mungkin prinsip itu yang menyelamatkan saya dari kecanduan judi online," ujarnya.

Ketagihan judi online juga dialami Bagus, bukan nama sebenarnya. Dia tak kenal waktu bermain judi slot online.

"Bangun tidur yang dibuka slot, sambil makan main slot, jalan-jalan sama teman saya malah main slot, karena cukup online pakai handphone kan," ujarnya.

Bagus mengetahui judi online dari temannya di Facebook yang sering memamerkan uang hasil menang judi.

Dan sejak pandemi kemudian diberlakukan lockdown, ia nyaris tak ada kegiatan.

"Bengong doang kan waktu itu, lihat teman menang judi online jadi pengen terus coba," ujarnya.

Judi slot online dipilih karena menurutnya lebih gampang ketimbang poker atau sejenisnya yang memerlukan strategi.

Mula-mula bermain judi slot, Bagus memasang Rp10.000. Tak disangka, ia menang sampai Rp17 juta.

"Itu pertama kali main. Rasanya waktu itu bukan senang, tapi nggak yakin kalau itu beneran. Jadi saya tunggu, cair atau nggak supaya yakin," ujarnya.

"Setelah lima hari, uang itu masuk ke rekening saya. Baru selanjutnya main terus sampai enam bulan," sambungnya.