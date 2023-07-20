Pinjol Sudah Salurkan Rp621 Triliun ke UMKM

JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat industri fintech peer-to-peer (P2P) sudah menyalurkan Rp621 triliun dana ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Mei 2023.

"Hingga Mei 2023, memang fintech pendanaan bersama ini kita sudah menyalurkan secara kumulatif itu Rp621 triliun sejak berdiri," ungkap Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah dalam siaran Market Review di IDX Channel, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA: Fintech Disebut Pegang Peran Penting Bantu UMKM Akses Modal

Menurutnya, industri tersebut setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan, terakhir pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan hingga 45%.

BACA JUGA: Fintech RI Segera Melantai di Bursa Saham AS

"Dana tersebut disalurkan oleh 106 juta pemberi pinjaman atau lender dan dana tersebut juga disampaikan disalurkan kepada 113 juta akun dari pengguna atau borrower," ujarnya.