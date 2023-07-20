Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pinjol Sudah Salurkan Rp621 Triliun ke UMKM

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:16 WIB
Pinjol Sudah Salurkan Rp621 Triliun ke UMKM
Pinjol Salurkan Dana Ratusan Triliun ke UMKM. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat industri fintech peer-to-peer (P2P) sudah menyalurkan Rp621 triliun dana ke pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Mei 2023.

"Hingga Mei 2023, memang fintech pendanaan bersama ini kita sudah menyalurkan secara kumulatif itu Rp621 triliun sejak berdiri," ungkap Direktur Eksekutif AFPI Kuseryansyah dalam siaran Market Review di IDX Channel, Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, industri tersebut setiap tahunnya terus mengalami pertumbuhan, terakhir pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan hingga 45%.

"Dana tersebut disalurkan oleh 106 juta pemberi pinjaman atau lender dan dana tersebut juga disampaikan disalurkan kepada 113 juta akun dari pengguna atau borrower," ujarnya.

