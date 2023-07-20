Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Tol Bengkulu-Taba Penanjung yang Siap Ciptakan Ekonomi Baru di Sumatera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:22 WIB
4 Fakta Tol Bengkulu-Taba Penanjung yang Siap Ciptakan Ekonomi Baru di Sumatera
Peresmian Tol Bengkulu-Taba Penanjung. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung di Kota Bengkulu. Tol tersebut mendukung konektivitas jalur barat lintas Sumatera.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta terkait Tol Bengkulu, dikutip dari keterangan Kemtnerian PUPR, Kamis (20/7/2023):

1. Nilai Investasi

Pembangunan Tol Bengkulu-Taba Penanjung menelan biaya Rp37,61 triliun lewat skema investasi dari PT Hutama Karya.(Persero).

2. Diresmikan Jokowi

Dikatakan Presiden, total panjang jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 16,7 km yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp4,8 triliun merupakan bagian dari ruas Jalan Tol Bengkulu ke Lubuk Linggau sepanjang 95,8 km. Sumber biaya pembangunan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah (PMN) melalui Skema Penugasan.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini Jalan Tol Ruas Bengkulu-Taba Penanjung akan beroperasi dan ini akan menunjang mobilitas logistik, mobilitas orang, dan akan memunculkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru," kata Presiden Jokowi.

3. Lanjutan Proyek Tol Bengkulu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk Seksi 1 Lubuk Linggau – Kepahiang sepanjang 54,5 km dan Seksi 2 Kepahiang – Taba Penanjung sepanjang 24,6 km, saat ini sedang dalam tahap persiapan.

"Sedang persiapan dan diusahakan dalam waktu dekat akan mulai konstruksinya," kata Menteri Basuki.

Halaman:
1 2
