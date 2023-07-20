Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pesan Sri Mulyani ke Milenial Jelang Pemilu 2024: Jangan Jadi Generasi Kagetan

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:47 WIB
Pesan Sri Mulyani ke Milenial Jelang Pemilu 2024: Jangan Jadi Generasi Kagetan
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan penting memasuki masa Pemilu kepada masyarakat khususnya generasi milenial.

"Jadi ini, menjelang Pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara, tapi gunakan secara rasional," ungkap Sri dalam IDE Katadata di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Dia meminta kepada semua warga negara sebagai pemilih untuk senantiasa membaca data dan pernyataan. "Lihat dan pilih path ke mana Indonesia mau ke depan," tegasnya.

Sri menyebutkan, Indonesia sudah banyak belajar dan sudah cukup panjang perjalanannya untuk membuat keputusan, mana yang sebenarnya jalan yang baik untuk dijalankan dan mana jalan yang salah.

"It's long and winding, tapi kita bisa mengatakan 'saya tahu ini akan winding beloknya ke sana, di belokan itu pasti akan terjadi ini', and then you prepare it. Kalau orang Jawa, ada Ranggawarsita dulu mengatakan 'ojo gumunan, ojo kagetan'," jelas Sri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
