Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pintar Baca Data

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:05 WIB
Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pintar Baca Data
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta generasi muda untuk belajar membaca data agar bisa mendorong Indonesia bergerak maju.

“Generasi milenial yang sangat berwawasan, tech savvy, dan berbasis data, jangan menjadi generasi yang mudah kaget. Jadilah generasi yang tahu tujuan, mendesain jalan Anda sendiri, dan pastikan bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Indonesia Data and Economic Conference dikutip Antara, Kamis (20/7/2023).

Bendahara Negara mengingatkan pentingnya kemampuan membaca data. Sebab, Indonesia berhasil melewati tiga krisis penting karena mampu membaca data dan mau belajar dari pengalaman. Ketiga krisis itu di antaranya krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, dan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kemampuan membaca data dan belajar dari pengalaman bukan suatu hal yang dimiliki oleh semua negara. Dia menyebut banyak negara yang tetap masuk ke lubang yang sama meski telah beberapa kali menghadapi krisis.

Bahkan, sambung dia, terdapat negara yang tergolong sebagai negara maju pada 100 tahun yang lalu, namun kini masuk ke golongan negara berkembang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement