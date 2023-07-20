Sri Mulyani Minta Generasi Muda Pintar Baca Data

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta generasi muda untuk belajar membaca data agar bisa mendorong Indonesia bergerak maju.

“Generasi milenial yang sangat berwawasan, tech savvy, dan berbasis data, jangan menjadi generasi yang mudah kaget. Jadilah generasi yang tahu tujuan, mendesain jalan Anda sendiri, dan pastikan bahwa Indonesia menuju ke tujuan yang kita semua sudah sepakati,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Indonesia Data and Economic Conference dikutip Antara, Kamis (20/7/2023).

Bendahara Negara mengingatkan pentingnya kemampuan membaca data. Sebab, Indonesia berhasil melewati tiga krisis penting karena mampu membaca data dan mau belajar dari pengalaman. Ketiga krisis itu di antaranya krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, dan pandemi Covid-19.

Menurutnya, kemampuan membaca data dan belajar dari pengalaman bukan suatu hal yang dimiliki oleh semua negara. Dia menyebut banyak negara yang tetap masuk ke lubang yang sama meski telah beberapa kali menghadapi krisis.

Bahkan, sambung dia, terdapat negara yang tergolong sebagai negara maju pada 100 tahun yang lalu, namun kini masuk ke golongan negara berkembang.