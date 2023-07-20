Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penyebab Target Investasi Hulu Migas Tak Tercapai di Semester I-2023

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:06 WIB
Penyebab Target Investasi Hulu Migas Tak Tercapai di Semester I-2023
Penyebab Target Investasi Hulu Migas Indonesia Tidak Tercapai. (Foto: Okezone.com/SKK Migas)
A
A
A

JAKARTA - Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan mengungkapkan alasan tidak tercapainya target investasi hulu migas pada semester I-2023. Di mana realisasinya sebesar USD7,4 miliar.

Menurutnya, salah satu penyebab target investasi hulu migas tidak tercapai karena permasalahan rig atau alat pengeboran.

"Jadi yang dibilang sama SKK Migas itu betul, 1.000% betul tapi ini sebetulnya impact dari Covid kemarin. Covid kemarin itu 2020 ya itu kan kegiatan menurun drastis, akibatnya banyak rig-rig darat maupun laut yang istilahnya cold stack. Jadi mereka masukin bawa balik karena (rig) sudah tidak dipakai, waktu itu kan oil price crash itu banyak perusahaan stop drilling kan, jadi rig itu tidak terpakai. Jadi rig itu yang punya rig bawa masuk ke dia punya yard, bawa ke situ aja," tuturnya, ketika ditemui di Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Padahal, lanjutnya, ketika rig dimasukkan ke dalam cold stage diperlukan perawatan atau maintenance karena biasanya tidak berfungsi dalam jangan waktu yang signifikan.

"Akibatnya saat 2022, 2021, 2022 mulai starting investmen, driling itu kan rig perlu waktu. Perlu di order lagi materialnya, dan tidak semuanya kita mau datang 1 bulan, kadang-kadang 3 sampai 4 bulan. Nah akibatnya supply and demand (jadi) problem, disitu yang kita hadapi. Tapi itu bukan hanya kita aja yang hadapi, negara lain juga hal yang sama. jadi itu faktor-faktor alam itu," paparnya.

Lebih lanjut Ronald menuturkan, harga sewa rig untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi yang jauh atau berjarak dari daratan atau offshore mengalami kenaikan yang cukup tinggi pasca pandemi covid-19. Tidak bisa dipungkiri hal itu karena barang yang terbatas namun permintaannya cukup tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162029/menteri_esdm_bahlil-bFD1_large.jpg
Produksi Migas Tembus 1,75 Juta Barel per Hari, Bahlil: Lampaui Target APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160590/migas-bvn5_large.jpg
Perkuat Industri Lokal, Bagaimana Penerapan TKDN di Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159247/bahlil-x8jr_large.jpg
Izin Migas Dipercepat, Bahlil: Yang Sudah Selesai, Tolong Segera Dijalankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159193/menteri_esdm_bahlil-I8CL_large.jpg
Bos-Bos Migas Komit Kejar Target Produksi Minyak dan Gas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/320/3153066/transisi_energi-2q5S_large.jpg
RI Percepat Transisi Energi, Ahli Perminyakan Bisa Apa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement