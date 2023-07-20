Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:12 WIB
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah Turun
Kemiskinan di Jawa Tengah Menurun. (Foto: Okezone.com/Jateng)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah (Jateng) menurun. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah tersebut sebanyak 3,79 juta orang atau turun 66,73 ribu orang sejak September 2022.

Secara presentase, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10,77% atau turun 0,21% poin dibanding September 2022 yang mencapai 10,98% atau 3,86 juta orang.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan dengan seluruh pihak.

"Kemarin dari BPS sudah menyampaikan data itu tapi kita jangan bersenang-senang dulu karena ini sampai akhir tahun belum selesai. Kami mencatat, dalam beberapa bulan terakhir kita menggenjot penurunan angka kemiskinan ekstrem, ada hasilnya," ujar Ganjar, Kamis (20/7/2023).

Adapun percepatan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah terus digenjot Ganjar setelah pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dunia melemah selama 2 tahun berturut-turut.

Sejumlah program pun digencarkan Ganjar, seperti Kartu Jateng Sejahtera, Kartu Tani, Kartu Nelayan, SMKN Jateng, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jambanisasi, Listrik Gratis, Tuku Lemah Oleh Omah hingga sejumlah program penurunan stunting.

Terkait anggaran yang digunakan untuk intervensi kemiskinan ekstrem, perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah. Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 yakni Rp26,30 triliun.

