HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Besaran Gaji Seorang Youtuber dengan Jumlah 10.000 Subscribers

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:57 WIB
Mengintip Besaran Gaji Seorang Youtuber dengan Jumlah 10.000 <i>Subscribers</i>
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Mengintip besaran gaji seorang Youtuber dengan jumlah subscriber 10000 subscribers ini semakin digandrungi karena memiliki pendapatan menjanjikan.

Seperti diketahui, mencapai 10000 subscribers bukanlah tugas mudah bagi seorang Youtuber. Perlu konsistensi, dedikasi, dan konten unik untuk menarik perhatian dan mempertahankan penggemar. Youtuber yang telah mencapai angka ini telah melalui berbagai rintangan.

Sementara besaran gaji seorang Youtuber dengan jumlah subscriber 10000 subscribers dapat bervariasi. Youtuber asal Indonesia Agusleo Halim melalui video Youtubenya bertajuk “Berapa Gaji Pertama dari Youtube? Adsense 10,000 subs”.

Berdasarkan video yang diunggah pada 31 Mei 2021 gaji seorang Youtubers Agusleo Halim dengan jumlah subscribers 10000 mencapai USD520 atau setara dengan Rp7,7 juta perbulan dari adsense.

"Kurang lebih gaji Youtube gue adalah 520 dollar, jadi kurang lebih 7 jutaan. Bahwa kalau kalian konsisten terus, produksi terus kalian bisa menghasilkan dari adsense doang 7 jutaan,” ujar Agusleo Halim.

Halaman:
1 2 3
