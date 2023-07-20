Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Ganti Dirut, Ahok: Isu dari Mana Itu?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:07 WIB
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: MPI)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dikabarkan segera melakukan pergantian direksi, salah satunya posisi Direktur Utama Nicke Widyawati.

Namun isu tersebut langsung dibantah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dirinya membantah adanya perombakan jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina.

"Saya tidak tahu ada isu itu, tau dari mana itu?," ucap Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (20/7/2023).

Beredar kabar bahwa Ahok akan diangkat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Namun, Ahok mengaku belum mendapat kabar perihal isu perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

Halaman:
1 2
