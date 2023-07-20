Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Ini Jawaban Ahok

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:10 WIB
Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Ini Jawaban Ahok
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah bahwa dirinya akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Ahok mengaku tidak tahu soal isu pergantian direksi tersebut.

Ahok juga membantah bahwa pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu membahas pergantian direksi perseroan.

 BACA JUGA:

"Sampai hari ini tidak ada kesan saya akan diganti," katanya, Kamis (20/7/2023).

Sebelumnya, Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Selasa 18 Juli 2023.

Ahok mengatakan pokok pembahasan dirinya dan Erick terkait rencana investasi Pertamina di Afrika hingga pergantian Wakil Menteri BUMN I.

 BACA JUGA:

Perihal investasi, dia mengaku Pertamina akan membuka bisnis energi baru benua hitam tersebut.

Halaman:
1 2
