Diisukan Jadi Dirut Pertamina, Ini Jawaban Ahok

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah bahwa dirinya akan menjadi Direktur Utama Pertamina. Ahok mengaku tidak tahu soal isu pergantian direksi tersebut.

Ahok juga membantah bahwa pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu membahas pergantian direksi perseroan.

"Sampai hari ini tidak ada kesan saya akan diganti," katanya, Kamis (20/7/2023).

Sebelumnya, Ahok menemui Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Selasa 18 Juli 2023.

Ahok mengatakan pokok pembahasan dirinya dan Erick terkait rencana investasi Pertamina di Afrika hingga pergantian Wakil Menteri BUMN I.

Perihal investasi, dia mengaku Pertamina akan membuka bisnis energi baru benua hitam tersebut.