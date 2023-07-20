Ramai Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Ternyata Punya Harta Kekayaan Rp53,6 Miliar

JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah diisukan diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Namun, dia mengaku belum mendapat kabar perihal isu perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

"Saya tidak tahu ada isu itu, tau dari mana itu?," ucap Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (20/7/2023).

Diketahui, sebelumnya Ahok dan Erick Thohir sebelumnya sudah melakukan pertemuan khusus di Kementerian BUMN pada Selasa kemarin.

Namun, pertemuan tersebut bukan perihal pengangkatan dirinya sebagai orang nomor satu di Pertamina.

"Sampai hari ini tidak ada kesan saya akan diganti," katanya.

Adapun menyusul isu itu, diketahui bahwa Ahok memiliki harta kekayaan yang tak main-main.