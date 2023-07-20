Pelanggan Kereta Api Jarak Jauh Tembus 19 Juta Penumpang

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat volume pelanggan kereta api jarak jauh tembus 19 juta pelanggan pada semester I 2023. Volume pelanggan kereta api naik 53% dibanding Semester I 2022 yakni 12,5 juta pelanggan.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan kenaikan ini ditunjang oleh meredanya pandemi Covid-19 dan relaksasi persyaratan perjalanan di awal tahun 2023.

“Kinerja angkutan penumpang KAI pada Semester I 2023 mengalami recovery yang signifikan. Tren positif ini menunjukkan makin meningkatnya mobilitas dan antusiasme masyarakat terhadap angkutan kereta api,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

Joni menjelaskan bahwa peningkatan tersebut dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya yakni, KAI secara rutin menyelenggarakan promo tiket kereta api murah serta hadiah-hadiah menarik.

Promo-promo pada periode Semester I 2023 seperti promo New Year Deals, diskon hingga 20% pada pada bulan April dan Mei, diskon hingga 25% pada bulan Juni, serta KAI Access Ramadan Festive 2023 untuk keberangkatan Angkutan Lebaran.

Joni menambahkan, selain penawaran tiket dengan tarif promo di periode tersebut, KAI juga memberikan kesempatan menarik bagi pelanggan untuk mendapatkan hadiah tiket KA gratis, menginap di hotel gratis, hingga hadiah umroh gratis. Program-program tersebut telah KAI sosialisasikan melalui media massa dan media sosial KAI.