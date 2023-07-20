Ekonomi RI Diproyeksi Bisa Tembus 5 Terbesar di Dunia

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai soal posisi ekonomi Indonesia.

Dia menyebut bahwa ekonomi Indonesia saat ini sudah sesuai dengan proyeksi dari pemerintah yang mencapai 5 negara terbesar di dunia.

"Maka kalo kita melihat posisi Indonesia hari ini adalah menuju pada ramalan itu (masuk dalam 5 besar negara ekonomi di Dunia)," kata Ganjar ketika mendapat pertanyaan dari moderator tentang Bagaimana Ganjar melihat Indonesia saat ini dalam acara Pembicara di Indonesia Data and Economic Conference Kata Data: Indonesia Rising, Kamis (20/7/2023).

Adapun Ganjar mengungkapkan hal tersebut dinilai dari masifnya pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan masyarakat saat ini.

Dia mencontohkan yakni, pembangunan jalan tol di sejumlah titik di Indonesia, terkhsus di Jawa Tengah yang menjadi wilayahnya.

"Kita bisa melihat jalan tol umpamanya mau ke Sumatera boleh, mau ek jawa tengah boleh. Jika anda ketinggalan pesawat dan mau memakai jalur darat silahkan anda menjajal tol di pantura kira kira berapa jam anda bisa sampai di tujuan," ujarnya.