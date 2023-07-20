Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Wamen Rosan Roeslani Bilang Gini

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diisukan merombak jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero).

Dari kabar yang beredar bahwa Erick menggeser Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Komisaris Utama menjadi Direktur Utama perseroan.

Di mana, Ahok menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menjabat sebagai orang nomor satu di BUMN minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

Merespon isu tersebut, Wakil Menteri BUMN II, Rosan Perkasa Roeslani mengaku, belum mengetahui informasi perombakan yang dimaksud. Menurutnya, hal itu bisa dikonfirmasi langsung ke Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

"Itu tanya ke Pak Tiko ya," ucap Rosan saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (20/7/2023).

Dia juga mengaku belum mendapat informasi detail perihal pemanggilan Ahok dan Nicke.