Segini Gaji Youtuber 100.000 Subscriber

JAKARTA - Segini gaji YouTuber 100.000 subscriber. Gaji Youtuber umumnya akan dipengaruhi oleh jumlah subscriber, views (tayangan), CPM dan CPC.

CPM (Cost Per Mile) adalah biaya setiap 1.000 iklan dalam satu video. Semakin besar biaya iklan, uang yang dihasilkan pun akan semakin besar. Iklan-iklan ini memiliki nilai yang berbeda, tergantung regulasi dari youtube.

Sementara CPC (Cost Per Click) adalah biaya dari setiap penonton yang melakukan klik pada iklan. Biayanya beragam, mulai dari Rp5.000—Rp12.000. CPC biasanya lebih besar daripada CPM.

BACA JUGA: Sri Mulyani Ibaratkan Jalan Indonesia Berliku seperti Lagu The Beatles

Adapun untuk mengetahui gaji Youtuber 100.000 subscriber. Kita perlu membagi penghasilan dengan jumlah tampilan halaman dikali 1.000. Ini merupakan rumus dari perhitungan Revenue Per Impression (RPM).

Perlu diketahui penghasilan seorang Youtuber tidak hanya ditentukan berdasar subscriber saja. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ada faktor lain seperti views, CPM dan CPC.

Berikut daftar gaji Youtuber dengan 100.000 subscriber dari berbagai sumber Okezone, Kamis (20/7/2023):