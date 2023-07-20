Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada 3 Krisis dari 1998 hingga Covid-19, Sri Mulyani: Indonesia Paling Cepat Pulih

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:37 WIB
Ada 3 Krisis dari 1998 hingga Covid-19, Sri Mulyani: Indonesia Paling Cepat Pulih
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Indonesia termasuk negara yang berhasil pulih dari tiga krisis penting dunia, yaitu krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global 2008, dan pandemi Covid-19.

“Indonesia termasuk sedikit negara yang, sesudah mengalami tiga kali krisis dan belajar dari krisis, kita bisa pulih dan mengelola krisis dengan baik,” kata Sri Mulyani dalam kegiatan Indonesia Data and Economic Conference dikutip Antara Kamis (20/7/2023).

Menurutnya, keberhasilan itu disebabkan kemampuan Indonesia dalam membaca data dan belajar dari pengalaman.

Indonesia, sebagai negara, selalu berusaha hadir dalam setiap krisis. Hal itu terefleksikan dalam krisis 1998 ketika negara melakukan penagihan terhadap sektor keuangan yang hampir runtuh. Negara juga hadir mengelola dan menstabilkan suasana global saat krisis keuangan 2008. Kemudian, seluruh instrumen negara aktif berkontribusi dalam menangani pandemi Covid-19.

“Jadi, kalau ada krisis, pasti keuangan negara mendapat peran. Maka dalam krisis itu, kami selalu menempatkan keuangan negara sebagai instrumen utama,” ujar Menkeu.

Halaman:
1 2
