Wamen BUMN Rosan Buka-bukaan soal Waskita Karya Jual Tol

JAKARTA - Kementerian BUMN menargetkan ada sejumlah ruas tol milik PT Waskita Karya Tbk, yang akan dijual (divestasi) kepada investor. Aksi ini masuk dalam daftar program kerja pemegang saham.

Wakil Menteri BUMN II, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya melakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu, sebelum mendivestasikan kepemilikan saham emiten bersandi saham WSKT pada ruas tol yang dikelola.

Karena itu, dirinya belum bisa memberikan penjelasan menyeluruh, termasuk waktu dan ruas tol mana saja yang akan dilepas.

"Ini program kita juga sih, ini nggak bisa jawab detail juga saya. Kalau sudah ada masukan komprehensif nanti kita dorong lebih cepat lagi," ucap Rosan saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (20/7/2023).

Tak hanya itu, perbaikan struktur keuangan BUMN Karya juga menjadi fokus Kementerian BUMN selama satu tahun ke depan. Khusus WSKT, Rosan memastikan restrukturisasi keuangan tetap berlanjut.