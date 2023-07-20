Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamen BUMN Rosan Buka-bukaan soal Waskita Karya Jual Tol

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:44 WIB
Wamen BUMN Rosan Buka-bukaan soal Waskita Karya Jual Tol
Rosan Roeslani. (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian BUMN menargetkan ada sejumlah ruas tol milik PT Waskita Karya Tbk, yang akan dijual (divestasi) kepada investor. Aksi ini masuk dalam daftar program kerja pemegang saham.

Wakil Menteri BUMN II, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya melakukan kajian secara komprehensif terlebih dahulu, sebelum mendivestasikan kepemilikan saham emiten bersandi saham WSKT pada ruas tol yang dikelola.

Karena itu, dirinya belum bisa memberikan penjelasan menyeluruh, termasuk waktu dan ruas tol mana saja yang akan dilepas.

"Ini program kita juga sih, ini nggak bisa jawab detail juga saya. Kalau sudah ada masukan komprehensif nanti kita dorong lebih cepat lagi," ucap Rosan saat ditemui di Kementerian BUMN, Kamis (20/7/2023).

Tak hanya itu, perbaikan struktur keuangan BUMN Karya juga menjadi fokus Kementerian BUMN selama satu tahun ke depan. Khusus WSKT, Rosan memastikan restrukturisasi keuangan tetap berlanjut.

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
