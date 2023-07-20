Penampakan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Motif dan Unsur Budaya RI

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menerapkan motif dan bentuk khas Indonesia di setiap stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, penerapan motif tersebut dilakukan untuk memberikan keistimewaan dan pengalaman yang unik bagi setiap penumpang KA Cepat.

Eva mengatakan Motif dan bentuk tersebut juga mewakili daerah di mana stasiun KA Cepat berada .

Kehadiran KA Cepat pertama di Asia Tenggara juga akan menjadi perhatian dunia dimana ini merupakan panggung yang tepat untuk menunjukkan kebudayaan Indonesia.

“Motif ini menjadi simbol bahwa Kereta Api Cepat pertama di Asia Tenggara ini hadir dan beroperasi Indonesia. Kebudayaan Indonesia tersebut akan menjadi suatu warisan yang akan terus dikenang masyarakat pada layanan KA Cepat sebagai suatu transportasi kebanggan bangsa,” ujar Eva dalam keterangan tertulis, Kamis (20/7/2023).

Eva menjelaskan bahwa di Stasiun KA Cepat Halim terdapat ornamen motif-motif batik Betawi pada dinding stasiun.

Keindahan motif ini dituangkan di atas stainless-steel yang sangat besar tepat di tengah ruang tunggu Stasiun KA Cepat Halim di Lantai 2.

Motif batik Betawi tersebut dibuat dengan metode laser cutting pada stainless-steel berwarna coklat sebagai penghias ruang tunggu KA Cepat.

Batik Betawi di atas stainless-steel juga suatu menunjukkan perpaduan antara teknologi modern dan elemen kultural, di mana material stainless-steel tersebut yang menyimbolkan modernitas.