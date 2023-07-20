Ramai Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Erick Thohir: Sabar, Ada Waktunya

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir buka suaea perihal isu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Di mana isu itu menyebut Ahok menggantikan Nicke Widyawati yang saat ini menduduki posisi tersebut.

BACA JUGA:

Meski tidak tidak secara gamblang mengklarifikasi kabar tersebut, namun Erick menyebut pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina ada waktunya.

"Sabar, ada waktunya, ngegosip aja," ucap Erick saat ditemui di Menara Danareksa, Kamis (20/7/2023).

Ahok saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Eks Gubernur DKI Jakarta itu membantah adanya perombakan jajaran Direksi dan Komisaris Pertamina.

BACA JUGA:

Dia mengaku belum mendapat kabar ihwal isu perombakan manajemen BUMN minyak dan gas bumi (migas) tersebut.

"Saya tidak tahu ada isu itu, tau dari mana itu?," ucap Ahok saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia di hari yang sama.