BPK Ungkap Pentingnya Peningkatan Kualitas Data dalam Target SDGs

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sampaikan pentingnya peningkatan kualitas data untuk menghasilkan dampak yang optimal dan tepat sasaran. Terkait hal tersebut, pencapaian target SDGs 2030 menjadi sangat menantang dengan adanya trend yang off-track.

“Untuk itu diperlukan sebuah upaya transformasi dan kerjasama yang baik antar para pihak. Sebagai contoh, untuk implementasi SDG 6, Indonesia meyakini bahwa hanya dengan upaya yang terfokus dan dibarengi dengan adanya kolaborasi maka capaian SDG 6 untuk ketersediaan air bersih dan sanitasi bagi semua akan dapat tercapai di 2030,” papar Wakil Ketua Agus Joko Pramono saat menghadiri United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development dan High-Level Segment di Markas Besar PBB, New York, Kamis (20/7/2023)

HLPF 2023 mengangkat tema “Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels”.

Selain itu, Agus Joko Pramono juga menyampaikan arti dan peran penting BPK dalam mengawal pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di level nasional dan daerah di Indonesia, yang sejalan dengan empat pendekatan INTOSAI (organisasi internasional lembaga pemeriksa sedunia).

Pertama, menilai kesiapan pemerintah dalam penerapan SDGs. Kedua, melaksanakan audit implementasi SDGs.