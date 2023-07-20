Mengintip Kekayaan Ong Beng Seng, Miliarder Singapura yang Terseret Kasus Korupsi

JAKARTA - Mengintip kekayaan Ong Beng Seng, miliarder Singapura yang terseret kasus korupsi. Ong Beng Seng merupakan pengusaha sukses yang menjabat sebagai Managing Director dari Hotel Properties Limited (HPL).

Ayah Beng bernama Ong Teng Cheong, adalah seorang pengusaha sukses yang mendirikan Hotel Properties Limited (HPL) pada tahun 1960.

HPL adalah perusahaan publik di Singapura yang mengelola hotel Four Seasons dan beberapa hotel bintang lima lainnya. Tidak hanya itu, HPL juga telah mengembangkan berbagai proyek properti di luar Singapura, termasuk di Malaysia, Indonesia, dan China.

Dikutip dari beragam sumber, Kamis (20/7/2023), Seng memutuskan bergabung dengan HPL pada tahun 1970, diangkat menjadi Managing Director pada tahun 1984.

Selain HPL, Ia memiliki beberapa bisnis lainnya juga di bidang properti, investasi dan perhotelan. Seng adalah pemilik dari hotel mewah di Singapura, termasuk Raffles Singapore dan Marina Bay Sands. Tidak hanya berbisnis, Seng juga memiliki investasi di bidang perbankan, asuransi, dan teknologi. Dengan hal-hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu orang terkaya di singapura.