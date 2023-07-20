Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Harta Kekayaan Gandi Sulistiyanto Wantimpres Baru Jokowi

Himayatul Azizah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |21:01 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Gandi Sulistiyanto Wantimpres Baru Jokowi
Harta kekayaan Wantimpres Gandi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Gandi Sulistiyanto Wantimpres baru Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Gandi Sulistiyanto sebagai Wantimpres di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 17 Juli 2023.

Melansir dari laman elhkpn.kpk.go.id (20/7/2023), Gandi telah melaporkan harta kekayaanya kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Diketahui Gandi melakukan LHKPN ketika menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Korea Selatan.

Bedasarkan LHKPN, Gandi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp. Rp270.640.036.797. Diketahui sebagian besar harta kekayaan Gandi berupa kepemilikan tanah dan bangunan.

Dalam catatan LHKPN, Gandi mempunyai sebanyak 8 tanah atau bangunan di berbagai tempat. Di kawasan Jakarta Utara terdapat 2 tanah dan bangunan milik Gandi yang bernilai Rp8 miliar dan Rp40 miliar. Ada juga bangunan atas nama Gandi senilai Rp300 juta.

Selain itu, Gandi juga memiliki 3 bangunan senilai Rp2,6 miliar, Rp4 miliar dan Rp35 miliar di daerah Jakarta Pusat. Pada wilayah Jakarta Barat dan Kota Bogor, Gandi memiliki tanah senilai Rp7,1 miliar dan Rp3,125 miliar.

Halaman:
1 2
