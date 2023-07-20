Sumber Kekayaan Jovi Adhiguna

JAKARTA – Sumber kekayaan Jovi Adhiguna. Jovi Adhiguna adalah seorang yang mengawali karir sebagai influencer pada 2015.

Dia dikenal sebagai orang yang suka berdandan seperti wanita, padahal sejatinya pria. Jovi Adhiguna bahkan melabeli dirinya sebagai androgini (kesetaraan antara karakter maskulin dan feminin dalam satu pribadi).

Belakangan ini Jovi Adhiguna viral lantaran dia menyebar video dirinya lewat akun Instagram @joviadhiguna yang sedang memakan bakso dengan kerupuk babi. Tempat ia memakan bakso itu sendiri diketahui merupakan sebuah restoran yang sudah bersertifikasi halal di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Setelah diserang oleh banyak netizen akhirnya dia meminta maaf kepada pihak manajemen restoran. Dia juga menyatakan akan bertanggungjawab dan menanggung kerugian yang dialami pihak restoran.

Adapun demikian, selain dikenal sebagai seorang influencer yang nyentrik. Jovi Adhiguna banyak membuka usaha