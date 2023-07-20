Jalan Lintas Barat Sumatera Abrasi, PUPR Bangun Pengaman di Pantai

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah membangun pengaman Pantai Lais di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pembangunan tersebut bertujuan untuk menahan abrasi pantai yang mulai mengikis badan jalan Lintas Barat Sumatera.

"Pembangunan pengaman pantai ini juga bertujuan untuk melindungi Jalan Lintas Barat Sumatera dari abrasi pantai yang saat ini di beberapa titik kondisinya sudah menyebabkan longsor di bahu jalan," kata Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu Kementerian PUPR A. Adi Umar Dani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7/2023).

Dikatakan Adi, pembangunan pengaman pantai di Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 dibagi menjadi tiga paket pekerjaan, yakni Paket Pembangunan Pengaman Pantai Kritis Kabupaten Bengkulu Utara sepanjang 400 meter di Pantai Lais.