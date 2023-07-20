Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Ibu Kota Pindah ke IKN, Harga Tanah di Jakarta Bakal Tetap Mahal

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:10 WIB
Ibu Kota Pindah ke IKN, Harga Tanah di Jakarta Bakal Tetap Mahal
Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Konsultan properti Colliers Indonesia melaporkan harga tanah di Jakarta dan wilayah sekitarnya akan sulit turun meskipun ibu kota pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Harga tanah di Jakarta akan susah turun, karena Jakarta dirancang sebagai pusat komersial," ujar Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam paparan secara daring dikutip Antara, Kamis (20/7/2023).

Ferry menambahkan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembangunan sarana infrastruktur di Jakarta sendiri tidak akan berhenti dan terus dilanjutkan, misalnya kereta LRT Jabodebek yang akan beroperasi melayani kawasan Jakarta dan wilayah-wilayah sekitarnya, kemudian akan ada pengembangan jalur kereta MRT yang dilanjutkan dari barat ke timur.

"Artinya orang-orang yang mencari nafkah di Jakarta pasti akan tetap banyak. Dengan demikian, Jakarta tetap berfungsi sebagai pusat komersial dan bisnis sehingga tetap mempertahankan daya tariknya seperti Kuala Lumpur, Malaysia," kata Ferry.

Halaman:
1 2
