HOME FINANCE PROPERTY

Ternyata Ini Alasan Harga Tanah di Jakarta Naik Terus

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:31 WIB
Ternyata Ini Alasan Harga Tanah di Jakarta Naik Terus
Alasan kenapa harga tanah di Jakarta Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata ini alasan harga tanah di Jakarta naik terus. Bahkan harga tanah di DKI Jakarta akan mengalami kenaikan meskipun nantinya pusat pemerintahan akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengatakan, naiknya harga tanah di Jakarta saat ini dan ke depannya disebabkan karena demand yang terus menguat. Mengingat Jakarta akan tetap menjadi pusat komersial meskipun pusat pemerintahan akan pindah ke Kalimantan Timur.

"Terlalu ngarep harga tanah di Jakarta bakal turun setelah IKN jadi, saya mau menyampaikan bahwa tanah di Jakarta akan susah turun," ujar Ferry dalam media briefing bersama Colliers secara virtual, Kamis (20/7/2023).

"Jakarta di desain sebagai pusat komersial, jadi IKN itu hanya memindahkan kegiatan penyelenggaraan negara, jadi memang yang akan terkonsentrasi di sana adalah kegiatan pemerintahan, komersial akan tetap di Jakarta," sambungnya.

Faktor lain yang menurut Ferry juga akan mempengaruhi naiknya harga tanah di Jakarta karena pembangunan infrastruktur yang ke depannya akan terus dilanjutkan. Seperti perluasan relasi MRT hingga LRT yang saat ini masih dalam tahap awal.

