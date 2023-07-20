Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Daerah Paling Makmur di Sulawesi Utara

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |22:06 WIB
JAKARTA - 5 Daerah paling makmur di Sulawesi Utara menarik untuk dibahas. Sulawesi Utara dikenal dengan keindahan alamnya, seperti Taman Nasional Bunaken yang terkenal dengan bawah lautnya.

Siapa yang menyangka kalau di Provinsi ini ternyata terdapat 5 daerah dengan kehidupan paling makmur. Terbilang makmur dikarenakan memiliki kondisi kelayakan hidup yang baik dan tergolong cukup sejahtera.

Hal tersebut juga didukung oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan sebuah aspek yang cukup penting untuk mengukur kelayakan serta pembangunan kehidupan manusia.

IPM disini meliputi 3 elemen, yakni kelayakan hidup, pengetahuan, dan Kesehatan.

Jadi, 5 daerah yang akan dibahas di bawah ini adalah daerah-daerah yang dikatakan mampu memenuhi ke 3 elemen tersebut.

Dilansir dari laman BPS Sulawesi Utara, berikut ini merupakan 5 daerah paling makmur di Sulawesi Utara, Kamis (20/7/2023).

Halaman:
1 2
