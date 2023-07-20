Soal Pembangunan IKN, Ganjar: Tidak Boleh Tergesa-gesa

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengingatkan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh tergesa-gesa.

Pasalnya, dalam proses pemindahan ibu kota negara harus mempunyai ekosistem yang baik. Hal itu ditujukan agar sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan IKN kota masa depan.

"Untuk membangun IKN tidak boleh tergesa gesa, ojo kesusu, karena ini membangun kota harus menciptakan ekosistem- ekosistem yang benar," kata Ganjar dalam acara Pembicara di Indonesia Data and Economic Conference , Kamis (20/7/2023).

Dia menekankan pembangunan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar. Kemudian tidak lupa untuk melibatkan masyarakat lokalnya.

Selain itu juga, bagi pemerintahan selanjutnya perlu meneruskan pembangunan IKN tersebut. Pasalnya pelaksanaan pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.