Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Soal Pembangunan IKN, Ganjar: Tidak Boleh Tergesa-gesa

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |20:00 WIB
Soal Pembangunan IKN, Ganjar: Tidak Boleh Tergesa-gesa
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) untuk Pilpres 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengingatkan untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh tergesa-gesa.

Pasalnya, dalam proses pemindahan ibu kota negara harus mempunyai ekosistem yang baik. Hal itu ditujukan agar sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia untuk menjadikan IKN kota masa depan.

"Untuk membangun IKN tidak boleh tergesa gesa, ojo kesusu, karena ini membangun kota harus menciptakan ekosistem- ekosistem yang benar," kata Ganjar dalam acara Pembicara di Indonesia Data and Economic Conference , Kamis (20/7/2023).

Dia menekankan pembangunan dilakukan dengan tahapan-tahapan yang benar. Kemudian tidak lupa untuk melibatkan masyarakat lokalnya.

Selain itu juga, bagi pemerintahan selanjutnya perlu meneruskan pembangunan IKN tersebut. Pasalnya pelaksanaan pembangunan IKN sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement