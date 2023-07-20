Bakal Disubsidi, Berapa Tarif Transjakarta Rute Kalideres ke Bandara Soetta?

JAKARTA - Berapa tarif Transjakarta rute Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)? Hingga saat ini PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) masih menggodok tarif layanan bus rute Terminal Kalideres ke Bandara Soekarno-Hatta.

Layanan bus Transjakarta rute Kalideres-Bandara Soetta sudah mulai uji coba sejak 5 Juli 2023 dengan tarif Rp0.

Direktur Operasi dan Keselamatan Transjakarta, Daud Joseph mengatakan, pihaknya diberikan waktu selama satu bulan terhitung sejak mulai dilakukannya uji coba untuk menentukan tarif layanan Kalideres ke Bandara Soetta.

“Kami diberikan waktu satu bulan oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) untuk dapat melakukan uji coba sambil memberikan waktu untuk merumuskan berapa tarif yang kira-kira paling tepat,” kata Daud kepada wartawan dikutip Kamis (20/7/2023).

Daud menjelaskan terdapat tiga aspek yang dijadikan dasar penetapan tarif layanan rute tersebut. Pertama, dari sisi kemampuan dan daya beli masyarakat yang menggunakan rute Kalideres menuju Bandara Soetta.

Kedua, lanjut Daud, yakni penilaian Pemprov DKI Jakarta selaku mengambil kebijakan atas tarif tersebut serta pemberi subsidi kepada PT Transjakarta.

“Yang ketiga adalah dari kacamata teman-teman pelaku bisnis yang sekarang sudah ada di sana. Karena ibaratnya, sebelum ada Transjakarta juga sudah ada teman-teman yang melayani di kawasan setempat,” katanya.