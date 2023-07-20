Advertisement
SMART MONEY

Daftar Sekarang Juga! Sekolah Pasar Modal Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham, Rasakan Segudang Manfaatnya

Hafizhuddin , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |11:41 WIB
Daftar Sekarang Juga! Sekolah Pasar Modal Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham, Rasakan Segudang Manfaatnya
Sekolah Pasar Modal Reksa Dana Campuran dan Saham (Foto: MNC Kapital Indonesia)
JAKARTA - Konsisten dalam memberikan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat, PT MNC Kapital Indonesia Tbk melalui salah satu unit bisnisnya PT MNC Asset Management yang kali ini bekerja sama dengan Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (KSPM FEB UI) mengadakan webinar Sekolah Pasar Modal reksa dana pada hari Sabtu, 22 Juli 2023 pukul 10.00-12.30 WIB.

Webinar Sekolah Pasar Modal ini akan menghadirkan narasumber Business Manager MNC Asset Management Annafrid Nikijuluw dan Head of Investment MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat.

Webinar ini akan berfokus kepada pembahasan tentang reksa dana campuran dan reksa dana saham. Pada pembahasan nanti akan dikupas secara rinci bagaimana strategi perusahaan manajer investasi dalam mengelola dana pada jenis reksa dana campuran dan reksa dana saham.

”Selama ini mungkin lebih banyak masyarakat yang merasakan trading saham atau membeli portofolio efek lain seperti obligasi secara mandiri, akan tetapi masih banyak juga yang melakukan trading hanya sekedar FOMO saja tanpa adanya analisis fundamental, melalui Sekolah Pasar Modal ini harapan kami reksa dana campuran dan saham bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang belum terlalu advance di pasar modal,” kata Annafrid Nikijuluw.

