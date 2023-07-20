Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Gelar DXPO 2023, Danamon Tebar Diskon Tiket Pesawat hingga Bunga KPR

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:42 WIB
Gelar DXPO 2023, Danamon Tebar Diskon Tiket Pesawat hingga Bunga KPR
Danamon gelar DXPO 2023. (Foto: Okezone/Kurniasih)
JAKARTA - PT Bank Danamon Indonesia Tbk menggelar DXPO 2023 dengan berbagai promo menarik.

DXPO 2023 by Danamon berlangsung pada 20 – 23 Juli 2023 di Central Park Mall.

"Danamon ingin agar setiap orang dapat mengenal lebih dalam mengenai Danamon, kapabilitas kami, berbagai produk dan layanan kami, serta lebih mendekatkan diri kepada para nasabah," papar Presiden Direktur Bank Danamon Daisuke Ejima di Central Park Mall, Kamis (20/7/2023).

DXPO merupakan bagian dari rangkaian ari jadi Bank Danamon yang ke-67.

Mengusung tema Tumbuh Bersama, yang juga merupakan tema HUT tahun ini, Danamon mengadakan DXPO untuk menunjukkan berbagai kemampuan produk, layanan, dan channel perusahaan, dan menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi one-stop financial solution provider untuk semua kebutuhan keuangan nasabah baik ritel, UKM, maupun korporasi.

“Tema ini kami pilih karena mencerminkan komitmen dan semangat kami untuk mendukung nasabah, mitra bisnis, karyawan dan masyarakat dalam menjalani berbagai tahapan kehidupan mereka,” ujar Daisuke Ejima.

Dalam rangkaian acara DXPO, Danamon akan menunjukkan kapabilitas produk, layanan, dan channels yang dimiliki perusahaan melalui:

- Danamon Travel Fair

 

Supported by Garuda Indonesia, di mana nasabah bisa mendapatkan beragam penawaran spesial seperti potongan langsung hingga Rp7,5 juta untuk transaksi pembelian Tiket Pesawat, Hotel, Atraksi, dan yang lainnya.

